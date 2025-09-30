Seznam společností
3Pillar Global
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Czech Republic

3Pillar Global Softwarový inženýr Platy v Czech Republic

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Czech Republic ve společnosti 3Pillar Global činí celkem CZK 1.13M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti 3Pillar Global. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Celkem za rok
CZK 1.13M
Pozice
L3
Základní
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 0
Roky ve společnosti
9 Roky
Roky zkušeností
11 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti 3Pillar Global in Czech Republic představuje roční celkovou odměnu CZK 1,260,198. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 3Pillar Global pro pozici Softwarový inženýr in Czech Republic je CZK 741,943.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro 3Pillar Global

Související společnosti

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje