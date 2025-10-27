Seznam společností
3M
3M Technický spisovatel Platy

Průměrná celková kompenzace Technický spisovatel in United States ve společnosti 3M se pohybuje od $43.7K do $60.8K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti 3M. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Průměrná celková kompenzace

$46.8K - $55.1K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$43.7K$46.8K$55.1K$60.8K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

0%

ROK 1

0%

ROK 2

100 %

ROK 3

Typ akcií
RSU + Options

Ve společnosti 3M podléhají RSU + Options 3letému plánu nabývání:

  • 0% nabývá v 1st-ROK (0.00% ročně)

  • 0% nabývá v 2nd-ROK (0.00% ročně)

  • 100% nabývá v 3rd-ROK (100.00% ročně)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU + Options

Ve společnosti 3M podléhají RSU + Options 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický spisovatel ve společnosti 3M in United States představuje roční celkovou odměnu $60,840. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 3M pro pozici Technický spisovatel in United States je $43,680.

