Kompenzace Datový vědec in United States ve společnosti 3M se pohybuje od $161K year pro T1 do $156K year pro T4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $150K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti 3M. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
T1
$161K
$152K
$0
$9.1K
T2
$114K
$108K
$0
$5.9K
T3
$142K
$138K
$0
$4.5K
T4
$156K
$146K
$0
$10.2K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
0%
ROK 1
0%
ROK 2
100 %
ROK 3
Ve společnosti 3M podléhají RSU + Options 3letému plánu nabývání:
0% nabývá v 1st-ROK (0.00% ročně)
0% nabývá v 2nd-ROK (0.00% ročně)
100% nabývá v 3rd-ROK (100.00% ročně)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
