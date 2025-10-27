Průměrná celková kompenzace Manažer obchodních operací ve společnosti 3M se pohybuje od $133K do $182K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti 3M. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025
Průměrná celková kompenzace
0%
ROK 1
0%
ROK 2
100 %
ROK 3
Ve společnosti 3M podléhají RSU + Options 3letému plánu nabývání:
0% nabývá v 1st-ROK (0.00% ročně)
0% nabývá v 2nd-ROK (0.00% ročně)
100% nabývá v 3rd-ROK (100.00% ročně)
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.