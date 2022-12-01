Adresář Společností
3Commas
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

3Commas Platy

Rozsah platů 3Commas se pohybuje od $38,745 v celkové kompenzaci ročně pro Datový analytik na spodním konci do $82,802 pro Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 3Commas. Naposledy aktualizováno: 8/10/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Datový analytik
$38.7K
Datový vědec
$82.8K
Produktový designér
$51K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktový manažer
$47.8K
Projektový manažer
$49.8K
Softwarový inženýr
$69.6K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti 3Commas je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $82,802. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti 3Commas je $50,354.

Doporučené práce

    Pro 3Commas nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Coinbase
  • DoorDash
  • Facebook
  • Google
  • PayPal
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje