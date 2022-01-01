Seznam společností
23andMe
23andMe Platy

Platy ve společnosti 23andMe se pohybují od $48,634 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $305,520 pro pozici Marketing na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 23andMe. Naposledy aktualizováno: 9/7/2025

$160K

Softwarový inženýr
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Programový manažer
Median $170K
Datový vědec
Median $160K

Obchodní analytik
$181K
Datový analytik
$147K
Finanční analytik
$175K
Marketing
$306K
Produktový designér
$48.6K
Personalista
$242K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$204K
Manažer softwarového inženýrství
$269K
UX výzkumník
$173K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti 23andMe je Marketing at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $305,520. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 23andMe je $177,761.

