1X Technologies
1X Technologies Platy

Rozsah platů 1X Technologies se pohybuje od $72,525 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $193,184 pro Zákaznický servis na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 1X Technologies. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Zákaznický servis
$193K
Hardwarový inženýr
$127K
Strojní inženýr
$83.4K

Softwarový inženýr
$72.5K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti 1X Technologies je Zákaznický servis at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $193,184. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti 1X Technologies je $104,998.

