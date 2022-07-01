Adresář Společností
1WorldSync
1WorldSync Platy

Rozsah platů 1WorldSync se pohybuje od $7,568 v celkové kompenzaci ročně pro Grafický designér na spodním konci do $140,700 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 1WorldSync. Naposledy aktualizováno: 8/10/2025

$160K

Grafický designér
$7.6K
Produktový designér
$29.6K
Operace příjmů
$74.5K

Softwarový inženýr
$141K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti 1WorldSync je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $140,700. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti 1WorldSync je $52,005.

