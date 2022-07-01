Adresář Společností
1QBit
1QBit Platy

Rozsah platů 1QBit se pohybuje od $64,264 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $149,250 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci.

$160K

Datový vědec
$118K
Softwarový inženýr
$64.3K
Vedoucí softwarového inženýrství
$149K

Další zdroje