1Password Platy

Rozsah platů 1Password se pohybuje od $32,474 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $218,900 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 1Password. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Produktový designér
Median $115K
Zákaznický servis
Median $32.5K

Produktový manažer
Median $118K
Prodej
Median $139K
Obchodní analytik
$80.2K
Péče o zákazníky
$137K
Vedoucí datové vědy
$196K
Datový vědec
$137K
Marketing
$81.8K
Manažer partnerů
$92.6K
Vedoucí produktového designu
$188K
Obchodní inženýr
$123K
Vedoucí softwarového inženýrství
$219K
Technický writer
$117K
UX výzkumník
$55K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

U společnosti 1Password podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

FAQ

The highest paying role reported at 1Password is Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $218,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1Password is $123,310.

