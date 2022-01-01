Adresář Společností
1mg
1mg Platy

Rozsah platů 1mg se pohybuje od $16,777 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $67,135 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 1mg. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Full-stack softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Vedoucí softwarového inženýrství
Median $63.5K
Produktový designér
$20.3K

Produktový manažer
$67.1K
Manažer programu
$42.9K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti 1mg je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $67,135. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti 1mg je $36,319.

