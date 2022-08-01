Adresář Společností
17LIVE
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

17LIVE Platy

Rozsah platů 17LIVE se pohybuje od $32,536 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní analytik na spodním konci do $63,680 pro Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 17LIVE. Naposledy aktualizováno: 8/23/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $39K

iOS inženýr

Backend softwarový inženýr

Obchodní analytik
$32.5K
Datový analytik
$40.5K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Datový vědec
$50.8K
Produktový designér
$63.7K
Produktový manažer
$41.5K
Vedoucí softwarového inženýrství
$58.1K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

The highest paying role reported at 17LIVE is Produktový designér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $63,680. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 17LIVE is $41,479.

Doporučené práce

    Pro 17LIVE nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • DoorDash
  • Facebook
  • Flipkart
  • Uber
  • Lyft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje