15Five Platy

Platy ve společnosti 15Five se pohybují od $133,000 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $180,900 pro pozici Manažer produktového designu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 15Five. Naposledy aktualizováno: 8/27/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $143K
Produktový manažer
Median $133K
Manažer produktového designu
$181K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti 15Five podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti 15Five je Manažer produktového designu at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $180,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 15Five je $143,400.

