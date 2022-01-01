Adresář Společností
10x Genomics
10x Genomics Platy

Rozsah platů 10x Genomics se pohybuje od $92,859 v celkové kompenzaci ročně pro Vedoucí provozu na spodním konci do $477,375 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 10x Genomics. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $332K

Inženýr zajištění kvality (QA)

Strojní inženýr
Median $230K
Biomedicínský inženýr
$120K

Datový vědec
$347K
Vedoucí provozu
$92.9K
Informatik (IT)
$203K
Právní oddělení
$375K
Marketingové operace
$285K
Optický inženýr
$219K
Produktový designér
$159K
Produktový manažer
$353K
Náborový pracovník
$214K
Vedoucí softwarového inženýrství
$477K
FAQ

The highest paying role reported at 10x Genomics is Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $477,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 10x Genomics is $230,000.

Další zdroje