10x Banking
10x Banking Platy

Platy ve společnosti 10x Banking se pohybují od $112,746 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $317,800 pro pozici IT specialista na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 10x Banking. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $113K

Backend softwarový inženýr

IT specialista
$318K
Produktový manažer
$162K

Manažer softwarového inženýrství
$123K
Architekt řešení
$198K
Nejlépe placenou pozicí ve společnosti 10x Banking je IT specialista at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $317,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 10x Banking je $162,499.

