Seznam společností
10Pearls
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

10Pearls Platy

Platy ve společnosti 10Pearls se pohybují od $15,393 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $45,328 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 10Pearls. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $18.4K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
$15.4K
Produktový designér
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti 10Pearls je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $45,328. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 10Pearls je $18,425.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro 10Pearls

Související společnosti

  • Birlasoft
  • Xoriant
  • YASH Technologies
  • Enquero
  • Mu Sigma
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje