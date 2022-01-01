Adresář Společností
1010data
1010data Platy

Rozsah platů 1010data se pohybuje od $105,023 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní analytik na spodním konci do $263,160 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 1010data. Naposledy aktualizováno: 8/23/2025

$160K

Obchodní analytik
$105K
Datový vědec
$114K
Softwarový inženýr
Median $125K

Vedoucí softwarového inženýrství
$263K
Architekt řešení
$132K
Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti 1010data je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $263,160. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti 1010data je $125,000.

