Starry
Starry Platy

Rozsah platů Starry se pohybuje od $104,475 v celkové kompenzaci ročně pro Strojní inženýr na spodním konci do $182,408 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Starry. Naposledy aktualizováno: 8/7/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $114K
Hardwarový inženýr
$117K
Strojní inženýr
$104K

Produktový manažer
$155K
Projektový manažer
$124K
Vedoucí softwarového inženýrství
$182K
Technický manažer programu
$119K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Starry je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $182,408. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Starry je $119,400.

