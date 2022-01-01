Adresář Společností
Staples
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Staples Platy

Rozsah platů Staples se pohybuje od $26,722 v celkové kompenzaci ročně pro Prodej na spodním konci do $283,575 pro Finanční analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Staples. Naposledy aktualizováno: 8/7/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $135K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Datový vědec
Median $98.5K
Prodej
Median $26.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

56 9
56 9
Produktový manažer
Median $138K
Produktový designér
Median $66.4K

UX designér

Obchodní analytik
$119K
Datový analytik
$69.7K
Finanční analytik
$284K
Marketing
$49.8K
Projektový manažer
$96.5K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$40.2K
Vedoucí softwarového inženýrství
$175K
Architekt řešení
$145K
Technický manažer programu
$101K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Staples में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका Finanční analytik at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $283,575 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Staples में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $99,500 है।

Doporučené práce

    Pro Staples nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Digital River
  • Foursquare
  • Mozilla
  • Collective Health
  • Athenahealth
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje