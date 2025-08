Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Spandana Sphoorty Financial, ir Softwarový inženýr at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $28,948. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.