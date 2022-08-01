Adresář Společností
Saks Fifth Avenue
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Saks Fifth Avenue Platy

Rozsah platů Saks Fifth Avenue se pohybuje od $72,471 v celkové kompenzaci ročně pro Informatik (IT) na spodním konci do $280,500 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Saks Fifth Avenue. Naposledy aktualizováno: 8/8/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $200K
Účetní
$95.5K
Datový analytik
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Datový vědec
$156K
Grafický designér
$90.5K
Informatik (IT)
$72.5K
Marketing
$114K
Marketingové operace
$151K
Produktový manažer
$144K
Náborový pracovník
$91.8K
Vedoucí softwarového inženýrství
$281K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Saks Fifth Avenue je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $280,500. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Saks Fifth Avenue je $114,425.

Doporučené práce

    Pro Saks Fifth Avenue nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Roblox
  • Coinbase
  • SoFi
  • Snap
  • Square
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje