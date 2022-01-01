Adresář Společností
SAIC
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

SAIC Platy

Rozsah platů SAIC se pohybuje od $40,768 v celkové kompenzaci ročně pro Datový analytik na spodním konci do $651,379 pro Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SAIC. Naposledy aktualizováno: 8/7/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Systémový inženýr

DevOps inženýr

Informatik (IT)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Architekt řešení
Median $220K

Cloud architekt

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Datový vědec
Median $125K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $177K
Administrativní asistent
$131K
Letecký a kosmický inženýr
$84.6K
Obchodní operace
$142K
Obchodní analytik
$75.3K
Datový analytik
$40.8K
Elektrotechnický inženýr
$230K
Hardwarový inženýr
$161K
Lidské zdroje
$147K
Konzultant v managementu
$121K
Strojní inženýr
$104K
Produktový designér
$651K
Produktový manažer
$191K
Manažer programu
$166K
Projektový manažer
$169K
Prodej
$124K
Obchodní inženýr
$136K
Technický manažer programu
$177K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti SAIC je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $651,379. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti SAIC je $135,675.

Doporučené práce

    Pro SAIC nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • NETSCOUT
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje