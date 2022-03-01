Adresář Společností
Recharge
Recharge Platy

Rozsah platů Recharge se pohybuje od $48,179 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $103,565 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Recharge. Naposledy aktualizováno: 8/7/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $86.4K
Datový vědec
$48.2K
Marketing
$73.1K

Produktový designér
$76.2K
Produktový manažer
$95.1K
Vedoucí softwarového inženýrství
$104K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Recharge je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $103,565. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Recharge je $81,331.

