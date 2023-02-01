Adresář Společností
Recharge Payments
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Recharge Payments Platy

Rozsah platů Recharge Payments se pohybuje od $79,644 v celkové kompenzaci ročně pro Marketing in Canada na spodním konci do $295,470 pro Vedoucí softwarového inženýrství in United States na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Recharge Payments. Naposledy aktualizováno: 8/7/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $195K
Marketing
$79.6K
Produktový designér
$128K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktový manažer
$99.5K
Prodej
$223K
Vedoucí softwarového inženýrství
$295K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Recharge Payments je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $295,470. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Recharge Payments je $161,722.

Doporučené práce

    Pro Recharge Payments nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • PayPal
  • Google
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Coinbase
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje