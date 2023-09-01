Adresář Společností
Raisin
Raisin Platy

Rozsah platů Raisin se pohybuje od $60,022 v celkové kompenzaci ročně pro Analytik kybernetické bezpečnosti na spodním konci do $109,209 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Raisin. Naposledy aktualizováno: 8/8/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $92.3K
Produktový manažer
Median $77.1K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$60K

Vedoucí softwarového inženýrství
$109K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Raisin est Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $109,209. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Raisin est de $84,664.

