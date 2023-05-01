Adresář Společností
Mindbox
Mindbox Platy

Rozsah platů Mindbox se pohybuje od $13,162 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $67,781 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Mindbox. Naposledy aktualizováno: 8/7/2025

$160K

Účetní
$22.6K
Produktový designér
$38.2K
Projektový manažer
$54.9K

Softwarový inženýr
$13.2K
Vedoucí softwarového inženýrství
$67.8K
Chybí vaše pozice?

Chybí vaše pozice?


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Mindbox je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $67,781. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Mindbox je $38,247.

