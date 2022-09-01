Adresář Společností
Middesk
Middesk Platy

Rozsah platů Middesk se pohybuje od $144,275 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní operace na spodním konci do $199,000 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Middesk. Naposledy aktualizováno: 8/7/2025

$160K

Obchodní operace
$144K
Obchodní analytik
$157K
Datový vědec
$175K

Softwarový inženýr
$199K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Middesk je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $199,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Middesk je $166,100.

