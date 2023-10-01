Adresář Společností
Metyis
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Metyis Platy

Rozsah platů Metyis se pohybuje od $34,386 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní analytik na spodním konci do $164,063 pro Konzultant v managementu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Metyis. Naposledy aktualizováno: 8/7/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Datový vědec
Median $58.2K
Obchodní analytik
$34.4K
Konzultant v managementu
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktový manažer
$133K
Obchodní inženýr
$80.4K
Softwarový inženýr
$63.8K
Architekt řešení
$73K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Metyis je Konzultant v managementu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $164,063. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Metyis je $73,013.

Doporučené práce

    Pro Metyis nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Databricks
  • Airbnb
  • Stripe
  • Tesla
  • Square
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje