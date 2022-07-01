Metropolis Technologies Platy

Adresář Společností
Rozsah platů Metropolis Technologies se pohybuje od $74,625 v celkové kompenzaci ročně pro Finanční analytik na spodním konci do $295,000 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Metropolis Technologies. Naposledy aktualizováno: 8/7/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $295K
Finanční analytik
$74.6K
Produktový manažer
$199K

Vedoucí softwarového inženýrství
$86.4K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Metropolis Technologies je Softwarový inženýr s roční celkovou kompenzací ve výši $295,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Metropolis Technologies je $142,525.

