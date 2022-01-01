Adresář Společností
Kroger
Kroger Platy

Rozsah platů Kroger se pohybuje od $33,446 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní analytik na spodním konci do $211,050 pro Marketingové operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Kroger. Naposledy aktualizováno: 8/7/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Produktový manažer
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Produktový designér
Median $135K

UX designér

Informatik (IT)
Median $99.5K
Datový vědec
Median $118K
Projektový manažer
Median $170K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $186K
Účetní
$80.6K

Technický účetní

Administrativní asistent
$50.7K
Manažer obchodních operací
$126K
Obchodní analytik
$33.4K
Zákaznický servis
$78.6K
Péče o zákazníky
$75.4K
Datový analytik
$60.3K
Finanční analytik
$95.5K
Konzultant v managementu
$191K
Marketing
$94.3K
Marketingové operace
$211K
Manažer programu
$169K
Náborový pracovník
$74.9K
Prodej
$86.7K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$69.7K
UX výzkumník
$191K
FAQ

