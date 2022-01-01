Adresář Společností
Eightfold
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Eightfold Platy

Rozsah platů Eightfold se pohybuje od $46,072 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $521,380 pro Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Eightfold. Naposledy aktualizováno: 8/8/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Full-stack softwarový inženýr

Inženýr zajištění kvality (QA)

Produktový manažer
Median $51.1K
Lidské zdroje
$521K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktový designér
$173K
Projektový manažer
$204K
Náborový pracovník
$81.5K
Prodej
$119K
Obchodní inženýr
$173K
Vedoucí softwarového inženýrství
$390K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
Options

U společnosti Eightfold podléhají Options 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi pro interakci se zaměstnanci z různých společností, získání kariérních rad a další.

Navštivte nyní!

FAQ

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Eightfold là Lidské zdroje at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $521,380. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Eightfold là $146,130.

Doporučené práce

    Pro Eightfold nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • FLEXE
  • RMS
  • Coda
  • Snorkel AI
  • Okcoin
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje