Credit Karma Platy

Rozsah platů Credit Karma se pohybuje od $99,500 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní operace na spodním konci do $727,714 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Credit Karma. Naposledy aktualizováno: 8/8/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Produktový manažer
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $489K

Marketing
Median $273K
Datový vědec
Median $280K
Produktový designér
Median $447K
Obchodní analytik
Median $200K
Technický manažer programu
Median $285K
Rozvoj obchodu
Median $224K
Obchodní operace
$99.5K
Vedoucí datové vědy
$334K
Vedoucí produktového designu
$561K
Manažer programu
$154K
Náborový pracovník
$117K
Prodej
$408K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$219K
Architekt řešení
$362K

Architekt dat

Cloud Security Architect

Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti Credit Karma podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Credit Karma je Produktový manažer at the Director level s roční celkovou kompenzací ve výši $727,714. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Credit Karma je $321,045.

Další zdroje