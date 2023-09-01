Adresář Společností
Coda Payments
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Coda Payments Platy

Rozsah platů Coda Payments se pohybuje od $32,973 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $59,974 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Coda Payments. Naposledy aktualizováno: 8/8/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $60K
Datový vědec
$33K
Produktový manažer
$38.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Coda Payments je Softwarový inženýr s ročnou celkovou kompenzáciou $59,974. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Coda Payments je $38,794.

Doporučené práce

    Pro Coda Payments nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Intuit
  • Square
  • Coinbase
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje