ChargePoint Platy

Rozsah platů ChargePoint se pohybuje od $55,088 v celkové kompenzaci ročně pro Vedoucí datové vědy na spodním konci do $266,325 pro Technický manažer programu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ChargePoint. Naposledy aktualizováno: 8/8/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $190K
Produktový manažer
Median $130K
Hardwarový inženýr
Median $160K

Vedoucí datové vědy
$55.1K
Datový vědec
$59K
Elektrotechnický inženýr
$209K
Finanční analytik
$224K
Lidské zdroje
$113K
Informatik (IT)
$104K
Strojní inženýr
$158K
Manažer programu
$234K
Prodej
$206K
Vedoucí softwarového inženýrství
$244K
Technický manažer programu
$266K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti ChargePoint podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti ChargePoint je Technický manažer programu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $266,325. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti ChargePoint je $175,000.

