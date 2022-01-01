Adresář Společností
Belden
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Belden Platy

Rozsah platů Belden se pohybuje od $35,474 v celkové kompenzaci ročně pro Finanční analytik na spodním konci do $236,175 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Belden. Naposledy aktualizováno: 8/7/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Účetní
$148K
Finanční analytik
$35.5K
Informatik (IT)
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Softwarový inženýr
$137K
Architekt řešení
$236K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Belden είναι ο Architekt řešení at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $236,175. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Belden είναι $137,310.

Doporučené práce

    Pro Belden nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Honeywell
  • Keysight
  • ICF
  • Wolfspeed
  • Tektronix
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje