Bechtle Platy

Rozsah platů Bechtle se pohybuje od $45,097 v celkové kompenzaci ročně pro Řídicí inženýr na spodním konci do $182,910 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Bechtle. Naposledy aktualizováno: 8/7/2025

Softwarový inženýr
Median $88.5K
Řídicí inženýr
$45.1K
Informatik (IT)
$82.9K

Marketing
$146K
Podpora prodeje
$69K
Architekt řešení
$183K
Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Bechtle je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $182,910. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Bechtle je $85,729.

