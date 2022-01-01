Adresář Společností
Applied Intuition
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Applied Intuition Platy

Rozsah platů Applied Intuition se pohybuje od $100,500 v celkové kompenzaci ročně pro UX výzkumník na spodním konci do $483,570 pro Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Applied Intuition. Naposledy aktualizováno: 8/7/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Full-stack softwarový inženýr

Náborový pracovník
Median $140K
Rozvoj obchodu
$218K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Lidské zdroje
$422K
Strojní inženýr
$136K
Produktový designér
$484K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$143K
Vedoucí softwarového inženýrství
$201K
Technický manažer programu
$201K
UX výzkumník
$101K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
Options

U společnosti Applied Intuition podléhají Options 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (25.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
Options

U společnosti Applied Intuition podléhají Options 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi pro interakci se zaměstnanci z různých společností, získání kariérních rad a další.

Navštivte nyní!

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Applied Intuition je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $483,570. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Applied Intuition je $200,940.

Doporučené práce

    Pro Applied Intuition nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • FireEye
  • Modern Health
  • TuSimple
  • Smule
  • Standard Cognition
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje