Please help evaluate this AMD offer:
Fully Remote SMTS level AI customer facing role in LA County(HCOL).
Base: $225,000
RSU over four years: $240,000
Joining-Bonus: $20,000
Annual Bonus: $42,750
I am Masters in CS with overall 14+ years of SW engr. experience with past 5-years in AI.
ramenenjoyerSoftware Engineer at OpenAI
This looks like a pretty high offer, congrats man! Compared to the SMTS data here on levels, it looks like your offer (assuming 4-year even vesting) is on the higher end of the range for offers submitted to levels. The median total comp looks like it's about $320k, but your first-year total comp including sign-on is about $300k before annual bonuses, and comes up to about $340k if you include your annual bonus. https://www.levels.fyi/companies/amd/salaries/software-engineer/levels/senior-mts
1
boulderingnerdSoftware Engineer at Expedia
Yup, looks like a solid offer to me too, good job OP
