JPMC | DE 3 | OFFER

Current Company

Current Company: Capgemini
YOE: 6 Years 5 months
Role: Consultant
Current CTC: 20 LPA (fixed) + 1 variable

Offer Details

Company: JP Morgan Chase, Bengaluru
Role: Data Engineer 3

Line of Business : AWM

Salary: ₹35 LPA
Annual Bonus: 10 - 12% as told by recruiter, not mentioned in the offer letter though
Stocks: no stocks
Total comp : ₹38.5 L
Benefits: Standard JPMC benefits

Designation - 601 Associate

Please suggest if this is good offer from JPMC for 6 yrs exp and DE 3 Role

