JPMC | DE 3 | OFFER

Current Company
Current Company: Capgemini
YOE: 6 Years 5 months
Role: Consultant
Current CTC: 20 LPA (fixed) + 1 variable
Offer Details
Company: JP Morgan Chase, Bengaluru
Role: Data Engineer 3
Line of Business : AWM
Salary: ₹35 LPA
Annual Bonus: 10 - 12% as told by recruiter, not mentioned in the offer letter though
Stocks: no stocks
Total comp : ₹38.5 L
Benefits: Standard JPMC benefits
Designation - 601 Associate
Please suggest if this is good offer from JPMC for 6 yrs exp and DE 3 Role
