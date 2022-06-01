Directori d'empreses
Zymergen
Zymergen Salaris

El salari de Zymergen oscil·la entre $154,225 en compensació total anual per a un Gestor de Producte a la banda baixa fins a $225,400 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zymergen. Darrera actualització: 9/2/2025

$160K

Científic de Dades
$225K
Gestor de Producte
$154K
Enginyer de Programari
$190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

The highest paying role reported at Zymergen is Científic de Dades at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $225,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zymergen is $190,045.

Altres recursos