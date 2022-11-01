Directori d'empreses
Zurich Insurance
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Zurich Insurance Salaris

El salari de Zurich Insurance oscil·la entre $27,980 en compensació total anual per a un Assistent Administratiu a la banda baixa fins a $281,400 per a un Banquer d'Inversions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zurich Insurance. Darrera actualització: 9/2/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Científic de Dades
Median $121K
Enginyer de Programari
Median $111K
Actuari
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Arquitecte de Solucions
Median $61.7K
Assistent Administratiu
$28K
Analista de Negoci
$53.7K
Gestor de Ciència de Dades
$224K
Analista Financer
$44.9K
Recursos Humans
$48.7K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$43.7K
Banquer d'Inversions
$281K
Consultor de Gestió
$202K
Dissenyador de Producte
$62.3K
Gestor de Producte
$170K
Gestor de Programes
$161K
Gestor de Projectes
$130K
Analista de Ciberseguretat
$66.8K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$218K
Subscriptor
$78.7K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Zurich Insurance és Banquer d'Inversions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $281,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zurich Insurance és $110,725.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Zurich Insurance

Empreses relacionades

  • Square
  • Amazon
  • Apple
  • Snap
  • Spotify
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos