Directori d'empreses
Zoomcar
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Zoomcar Salaris

El salari de Zoomcar oscil·la entre $15,888 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $117,734 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zoomcar. Darrera actualització: 9/2/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Gestor de Producte
Median $118K
Enginyer de Programari
Median $30.5K
Analista de Negoci
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Científic de Dades
$105K
Dissenyador Gràfic
$23.9K
Gestor de Programes
$17.1K
Gestor de Projectes
$23.9K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Zoomcar és Gestor de Producte amb una compensació total anual de $117,734. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zoomcar és $23,926.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Zoomcar

Empreses relacionades

  • Ola
  • OYO
  • Gett
  • Swiggy
  • Gojek Tech
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos