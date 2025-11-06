Directori d'empreses
  • Salaris
  • Gestor de Programes Tècnics

  • Tots els Salaris de Gestor de Programes Tècnics

  • Greater Bengaluru

Zoom Gestor de Programes Tècnics Salaris a Greater Bengaluru

La compensació de Gestor de Programes Tècnics in Greater Bengaluru a Zoom totalitza ₹5.55M per year per a ZP4. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Zoom. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.55M
₹2.67M
₹2.67M
₹206K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Zoom, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes Tècnics a Zoom in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹5,553,306. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zoom per al rol de Gestor de Programes Tècnics in Greater Bengaluru és ₹5,548,299.

Altres recursos