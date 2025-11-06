La compensació de Enginyer de Programari in India a Zoom oscil·la entre ₹3.57M per year per a ZP1 i ₹5.78M per year per a ZP3. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹5.42M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Zoom. Última actualització: 11/6/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
ZP1
₹3.57M
₹2.45M
₹1.08M
₹35.8K
ZP2
₹4.33M
₹2.81M
₹1.25M
₹268K
ZP3
₹5.78M
₹3.79M
₹1.7M
₹285K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Zoom, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
