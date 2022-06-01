Directori d'empreses
Zoetis
Zoetis Salaris

El salari de Zoetis oscil·la entre $92,460 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $223,934 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zoetis. Darrera actualització: 11/15/2025

Científic de Dades
Median $162K
Enginyer de Programari
Median $141K
Analista de Negoci
$92.5K

Gestor de Ciència de Dades
$136K
Operacions de Màrqueting
$198K
Dissenyador de Producte
$121K
Gestor de Producte
$104K
Gestor de Projectes
$121K
Vendes
$101K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$224K
Gestor de Programes Tècnics
$141K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Zoetis és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $223,934. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zoetis és $135,675.

