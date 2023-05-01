Directori d'empreses
ZOE Salaris

El salari de ZOE oscil·la entre $30,720 en compensació total anual per a un Atenció al Client a la banda baixa fins a $166,414 per a un Recursos Humans a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ZOE. Darrera actualització: 11/15/2025

Enginyer de Programari
Median $107K
Atenció al Client
$30.7K
Recursos Humans
$166K

Gestor d'Enginyeria de Programari
$139K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a ZOE és Recursos Humans at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $166,414. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ZOE és $122,742.

Altres recursos