Directori d'empreses
Zocdoc
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Zocdoc Salaris

El salari de Zocdoc oscil·la entre $70,350 en compensació total anual per a un Èxit del Client a la banda baixa fins a $225,750 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zocdoc. Darrera actualització: 9/13/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Enginyer de Software Full-Stack

Màrqueting
Median $200K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Científic de Dades
Median $168K
Èxit del Client
$70.4K
Dissenyador de Producte
$201K
Gestor de Producte
$173K
Gestor de Projectes
$136K
Reclutador
$142K
Vendes
$109K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Zocdoc, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

أعلى وظيفة أجراً في Zocdoc هي Gestor d'Enginyeria de Programari بتعويض إجمالي سنوي قدره $225,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Zocdoc هو $168,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Zocdoc

Empreses relacionades

  • Postmates
  • Collective Health
  • Avvo
  • Meetup
  • Fivestars
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos