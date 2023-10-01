Directori d'empreses
Zivver
Zivver Salaris

El salari de Zivver oscil·la entre $38,591 en compensació total anual per a un Atenció al Client a la banda baixa fins a $158,620 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zivver. Darrera actualització: 11/15/2025

Enginyer de Programari
Median $81.1K
Atenció al Client
$38.6K
Gestor de Producte
$159K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Zivver és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $158,620. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zivver és $81,107.

