Directori d'empreses
ZipRecruiter
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

ZipRecruiter Salaris

El salari de ZipRecruiter oscil·la entre $79,600 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $422,417 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ZipRecruiter. Darrera actualització: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Enginyer de Programari Full-Stack

Científic de Dades
Median $170K
Gestor de Producte
Median $258K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Dissenyador de Producte
Median $142K

Dissenyador UX

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $294K
Comptable
$91.3K
Analista de Negoci
$266K
Gestor de Ciència de Dades
$293K
Recursos Humans
$79.6K
Màrqueting
$259K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A ZipRecruiter, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a ZipRecruiter és Enginyer de Programari at the Staff Software Engineer level amb una compensació total anual de $422,417. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ZipRecruiter és $243,072.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ZipRecruiter

Empreses relacionades

  • eBay
  • Pandora
  • LendingClub
  • Oscar Health
  • One Medical
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos