Zippi
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Zippi que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Zippi provides innovative credit solutions tailored for self-employed individuals, helping them enhance business growth and competitiveness with flexible financial support.

    https://zippi.com.br
    Lloc web
    2019
    Any de fundació
    70
    Núm. d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Zippi

    Altres recursos